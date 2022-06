Was mysterieus verkeersongeval een misplaatste grap of een moordpoging? Guy (33) knalt tegen boom nadat hij fiets ontwijkt die bewust op straat is gelegd

Op het eerste gezicht leek het een ‘gewoon’ verkeersongeval. Zes maanden geleden knalde Guy met zijn auto tegen een boom, nadat hij een fiets moest ontwijken die in het midden van de straat lag. Opgezet spel, blijkt nu. De fiets was daar bewust gelegd. Een misplaatste grap? Of een moordpoging? In het VTM-opsporingsprogramma ‘Faroek’ doet de politie een ultieme oproep naar getuigen.

Het gebeurde op 21 november vorig jaar, rond 2 uur ’s nachts. Guy was met de auto op weg naar huis, na een etentje met vrienden. Maar in de Kloosterstraat in Brecht, een onverlichte baan tussen de velden, liep het mis. In het pikdonker doemde er plots ‘iets’ op in het midden van de straat. Guy herkende de contouren van een fiets, en ging vol in de remmen. “Ik dacht dat er een fietser gevallen was, en wilde er alles aan doen om die te ontwijken.” En dus duwde Guy zijn rempedaal in en stuurde hij naar het andere baanvak, in een poging de fiets te ontwijken. Maar wat hij niet gezien had, was dat daar óók iets op de weg lag: herashekken, en zware betonblokken waarin zulke hekken vastgemaakt worden. De man knalde er vol op, en zijn auto werd tegen een boom gekatapulteerd.

Volledig scherm De auto van Guy na het ongeval. © VTM/Faroek

Guy raakte zwaargewond en liep twee gebarsten ruggenwervels op. Na de klap bleef hij nog een tijdje versuft in zijn verhakkelde auto zitten, tot een vrouw hem daar vond. Samen met haar ging Guy op zoek naar het obstakel waar hij was tegen gereden. “Ik had duidelijk een fiets gezien en was er van overtuigd dat ik een fietser aangereden had. Dat slachtoffer moest dus ergens in de berm liggen, en samen met die vrouw ben ik op zoek gegaan.”

Maar hoe hard Guy en de vrouw ook zochten, ze vonden nergens een fietser. Ook de politie kon nergens een eventueel slachtoffer vinden.

Volledig scherm Al snel bleek dat het niet zomaar om een ongeval ging, maar dat iemand bewúst een fiets en herashekken in het midden van de donkere straat heeft gelegd, met de bedoeling zo een ongeval te veroorzaken. © VTM/Faroek

Al snel bleek dat het niet zomaar om een ongeval ging, maar dat iemand bewúst een fiets en herashekken in het midden van de donkere straat heeft gelegd, met de bedoeling zo een ongeval te veroorzaken. Maar wie, dan? En waarom? “Dat zijn ook de vragen waar wij een antwoord op willen”, zegt Nick Krols van de politiezone Voorkempen. “Want iemand die dát doet, moet weten dat de kans heel groot is dat er iemand tegen rijdt. Wil dat dan zeggen dat iemand de fiets en de hekken daar met kwade intenties heeft gelegd? Of was het iemand die het in een dronken bui, bij wijze van grap heeft gedaan – zonder stil te staan bij de eventuele gevolgen?”

Volledig scherm Nick Krols van de politiezone Voorkempen: “Iemand die dát doet, moet weten dat de kans heel groot is dat er iemand tegen rijdt." © VTM/Faroek

In het opsporingsprogramma ‘Faroek’ doet de politie nu een ultieme oproep naar getuigen, die de bewuste avond iets verdachts gezien hebben. Ze zijn ook op zoek naar de inzittenden van een zwarte pick-uptruck, die op de plaats van het ongeval gezien is.

Ook Guy wil weten wie er achter de feiten zit, en waarom. “Was dit specifiek voor mij bedoeld, of was ik een toevallig slachtoffer? Dat vraag ik me af. Ik rijd elke dag voorbij de plaats van het ongeval en elke keer kijk ik naar die boom, en dan denk ik: hier had het kunnen gebeuren…. Ik ben blij dat ik er nog voorbij kán rijden, want dit had helemaal anders kunnen aflopen.”

