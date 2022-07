Warmste plek in ons land haalt 35,4 graden, absolute recordtemperaturen in Frankrijk

De warmste temperatuur die vandaag officieel in ons land gemeten werd, bedraagt 35,4 graden Celcius. De eer was weggelegd voor het meetstation in Chièvres (provincie Henegouwen). In Ukkel werd een nieuw dagrecord opgemeten. Voortaan zal 18 juli 2022 te boek staan als de warmste 18de juli ooit, met een temperatuur van 33,7 graden Celsius. In Frankrijk werden historische temperatuurrecords gebroken.

Het vorige dagrecord, dat dateerde uit 2006, stond op 33,6 graden Celsius. Ook in West-Vlaanderen klom het kwik nog enkele graden hoger met 35,2 graden Celsius in Beitem. Voorts lag ook in Melle (34,4 graden Celsius, Oost-Vlaanderen), Dourbes (34,3 graden Celsius, Namen), Sint-Katelijne-Waver (34,2 graden Celsius, Antwerpen) en Stabroek (33,8 graden Celsius, Antwerpen) de temperatuur (iets) hoger dan in Ukkel.

In Retie (33,5 graden Celsius, Antwerpen) en Buzenol (33,2 graden Celsius, Luxemburg) was het dan weer net iets frisser.

Volledig scherm © Photo News

Historische records in Frankrijk

In Frankrijk zijn op verschillende plaatsen historische temperatuurrecords gebroken. Volgens voorlopige waarden steeg het kwik tot 39,3 graden in Brest (Bretagne). Het vorige record dateerde uit augustus 2003, met 35,1 graden. Nog in Bretagne registreerde Saint-Brieuc 39,5 graden (tegenover 38,1 graden in augustus 2003). In Nantes steeg het kwik tot 42 graden (tegenover 40,3 graden in juli 1949) en in Biscarrosse werd het 42,6 graden (tegenover 41,7 graden in juni van dit jaar).

Het absolute temperatuurrecord voor heel Frankrijk bedraagt 46 graden. Die temperatuur werd op 28 juni 2019 gemeten in Vérargues, in het zuiden.

Bosbranden

Ondertussen woeden er nog steeds hevige bosbranden in het land. In de Gironde, in het zuidwesten van Frankrijk, is al 14.800 hectare vegetatie verwoest en moesten duizenden inwoners en kampeerders geëvacueerd worden. Ten zuiden van Avignon is een brand die onder controle was weer opgeflakkerd.

Het vuur was donderdag ontstaan door een passerende goederentrein en was dit weekend onder controle geraakt. Vandaag moesten echter weer 300 brandweerlieden ontplooid worden. De brand verwoestte al 1.500 hectare vegetatie.

Volledig scherm © AFP