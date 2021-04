Warenhuis Galeria Inno gaat weer gewoon Inno heten

Delen per e-mail

Inno bestaat al 125 jaar, heel in het begin als Innovation. Sinds 2001 is het in handen van de Duitse keten Galeria Karstadt Kaufhof, en droegen de winkels de naam Galeria Inno. Maar daar wordt dus na twintig jaar weer van afgestapt: Galeria Inno wordt Inno.

Vandaag telt de warenhuisketen 16 winkels. Er zijn Inno’s in zowat alle grote steden van het land, in Brussel zelfs vier. Die worden allemaal geleidelijk aan heringericht. Er is ook een nieuw logo, en een Engels onderschrift: ‘department store’.

Ook online komen er veranderingen. Inno had een webshop, maar die was volgens het bedrijf te weinig op de Belgische klant afgestemd. Inno start daarom - vanaf 6 mei - met een online-marktplaats: een digitaal platform waar Inno ook categorieën wil toevoegen die niet in de fysieke winkels liggen, zoals voeding. Klanten zullen rechtstreeks bij de partners van Inno kopen. Het zijn de merken die zullen instaan voor de verzending.

Doel van de vernieuwingsoperatie is, aldus het bedrijf, opnieuw dichter aan te sluiten bij het Belgische publiek.

Inno maakt zich sterk met de veranderingen versterkt uit de coronacrisis te komen. “Klanten van Inno zijn zeer trouw, al generaties lang, en dat gaat over van generatie tot generatie. Nu willen we ook een breder publiek aantrekken”, klinkt het bij het bedrijf.