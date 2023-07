Waren waarschuwingen voor onweer overdreven? Onze weerman David Dehenauw legt uit.

De felle onweersbuien waarvoor gewaarschuwd werd, hebben uiteindelijk minder hard toegeslagen dan gevreesd. De grote hagelbollen bleven achterwege, maar op een paar plaatsen zorgden blikseminslagen wel voor schade. Door het voorspelde noodweer werden verschillende parken en bossen afgesloten, ook evenementen zijn afgelast of ingekort. Onze weerman David Dehenauw sprak in VTM Nieuws van een “vals alarm”, maar wijst erop dat het KMI de procedures correct gevolgd heeft aangezien “bijna alle weerkaarten de kans op felle onweersbuien en grote hagelbollen aangaven” en dat er bij onweer “steeds onzekerheid gepaard gaat”.

Vandaag gold in heel het land code geel voor onweer. In Limburg kondigde het KMI zelfs code oranje af. Ondanks de vele waarschuwingen en de voorspelde onweersbuien met hagelbollen, viel het onweer beter mee dan verwacht. Op sommige plaatsen viel er wel hagel, zoals ten noorden van de stad Luik en in het zuiden van Limburg, maar nergens werden er zeer grote hagelbollen gesignaleerd.

Door de vele waarschuwingen namen heel wat mensen en organisaties toch voorzorgsmaatregelen. Volgens onze weerman David Dehenauw waren die waarschuwingen terecht omdat het KMI de procedures correct gevolgd heeft. “Als er voldoende kans is op hagelbollen en als de weerkaarten ook die kans aangeven, kun je bijna niet anders dan daarvoor waarschuwen. Bij onweer gaat steeds onzekerheid gepaard. Als het dan valt en we hebben niet gewaarschuwd, dan is dat nog veel slechter.”

Vals alarm?

Vandaag hadden we te maken met een “vals alarm”, aldus onze weerman. Wel wijst hij erop dat dit niet vaak het geval is. “Wanneer er de afgelopen 3 jaar code oranje werd gegeven voor de courantste zaken zoals onweer, regen en wind, dan blijkt gemiddeld genomen ongeveer 20 procent een vals alarm. Maar dat wil ook zeggen dat we in 80 procent van de gevallen terecht waarschuwden. Mochten we paniekzaaiers zijn, dan zouden we altijd 100 procent detecteren, maar dan stijgt het aantal valse alarmen naar 50 à 60 procent”. Er is volgens onze weerman een “goede balans, maar het blijft een voorspelling”.

Sinds de overstromingen van 2 jaar geleden, is er heel weinig veranderd in de procedures. De communicatie naar bepaalde actoren in Wallonië – op hun vraag – is wel opgevoerd, maar er wordt niet sneller gealarmeerd, integendeel: “Enkele maanden geleden hebben we de procedure voor code geel verstrengd, waarbij de drempel van 10 millimeter in een uur verhoogd is naar 20. Die verstrenging is ingevoerd omdat we anders vreesden dat we te veel alarmen zouden geven. We denken er zeker over na en het is niet zo dat we paniekvoetbal spelen.”

Vanavond en vannacht

Vanavond en vannacht is er nog kans op plaatselijke onweersbuien, maar het ergste is achter de rug. De komende uren – behalve de plaatselijke onweersbuien – wordt er droog weer verwacht. “Zeker in de late avond en nacht zou alles rustig moeten zijn”, voegt onze weerman er nog aan toe.

KIJK OOK. Geen grote hagelbollen, wel op sommige plaatsen schade door blikseminslagen