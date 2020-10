Wanneer naar de dokter, wanneer blijf je beter thuis? Covid-19 leert dat we er niets van begrijpen

HLN ONDERZOEK. Waarom onze testcapaci­teit écht gecrasht is: “Terwijl de curve steeg, sloot de overheid testlabo’s”

17:49 Sinds deze week kunnen mensen zonder symptomen zich niet meer laten testen en in woonzorgcentra kan niet meer preventief gescreend worden. We varen met nog slechts één oog door de storm. De testcapaciteit zou gecrasht zijn omdat er te veel Belgen besmet zijn. Maar klopt dat wel? Wij doken in de cijfers, spraken met getuigen in de sector en ontdekten dat men niet de hele waarheid vertelt. Er had voldoende testcapaciteit kúnnen zijn, als de overheid zijn zaakjes op orde had.