Wanneer mag de horeca weer open? Dit zeggen de experts

Restaurants, cafés en sportomgevingen zijn broeihaarden van coronabesmettingen, zo blijkt uit een onderzoek in de Verenigde Staten van de universiteit van Stanford. Dat gaat ook op voor ons land, zegt Geert Molenberghs, biostatisticus aan de UHasselt en de KU Leuven. Hoelang de Belgische horeca de deuren nog moet dichthouden, is nog onduidelijk. “We moeten eerst in die veilige zone geraken”, reageert viroloog Steven Van Gucht.

Ook uit contactonderzoek van het Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat mensen die besmet zijn in de dagen voorafgaand aan hun diagnose de horeca bezocht hebben, zegt Molenberghs. Hij wijst erop dat de strenge maatregelen in ons land de curve doen afbuigen, maar fundamenteel verandert dat niets aan de situatie, klinkt het. Het virus blijft immers een dreigend gevaar. “Het blijft heel moeilijk om te organiseren. Geen verwijt naar de sector, geen verwijt naar de klanten van de horeca, maar we moeten leven met die werkelijkheid.”

Horeca Vlaanderen wijst erop dat de aanbevelingen uit de Amerikaanse studie in ons land al in juni werden ingevoerd. “Een van de aanbevelingen die ze bijvoorbeeld maken rond binnenruimtes, is de capaciteit verminderen. Ons horecaprotocol waarmee we op 8 juni zijn opengegaan had dat al voorzien“, zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. Eerder vandaag merkte hij al op dat de situatie in de VS en België niet zomaar te vergelijken valt.

“De protocols zijn het probleem niet”

“De horeca moest dicht omdat de cijfers ons dat oplegden”, zegt viroloog Steven Van Gucht vanavond in VTM Nieuws, die erkent dat veel horecazaken alles in het werk hebben gesteld om te vermijden dat ze zouden bijdragen aan de toenemende besmettingen. “Ik denk dat heel veel horecazaken dit heel goed aangepakt hebben. Er waren goede protocollen en veel zaken hebben die goed opgevolgd.” De protocollen zijn echter niet het probleem, aldus Van Gucht, wel het feit dat je in een café of restaurant met meerdere mensen voor langere tijd dicht in elkaars buurt komt en rond dezelfde tafel zit, “dat is nu eenmaal inherent aan horeca”.

Hoelang de horeca nog zal moeten dichtblijven, hangt af van de cijfers. “We moeten nu eerst naar die veilige zone gaan”, licht de viroloog toe. Hoe laag de besmettingsgraad in de veilige zone moet zijn, moet nog uitgemaakt worden. “Dan kunnen we kijken: wat kunnen we nu weer voorzichtig gaan openen?” Wanneer dat precies zal zijn, is moeilijk te zeggen, klinkt het.