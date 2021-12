Wanneer krijgt u uw derde prik? Zijn de vaccinatiecentra er klaar voor? Minister Beke antwoordt bij HLN LIVE

Brussel Gearres­teer­de jongeman overleden in cellen van Brusselse politie

In het cellencomplex van de Brusselse lokale politie in de Koningsstraat is gisteren een man overleden die eerder was opgepakt op verdenking van diefstal. Dat meldt ‘La Dernière Heure’ en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Dat parket heeft een onderzoek geopend en zal een autopsie laten uitvoeren.

14 december