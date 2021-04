Wanneer krijgt u uw coronavaccins, en welk type? Ook uw woonplaats speelt een rol, dit zijn alle mogelijke scenario’s

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft een tool gelanceerd waarop iedereen kan controleren wanneer hij of zij aan de beurt zal zijn voor een coronavaccin. Daarbij speelt trouwens niet alleen uw leeftijd een rol, maar ook uw woonplaats. We zetten de mogelijke scenario’s op een rij.

Met nog negen weken te gaan tot 11 juli, de datum waarop iedere volwassen Vlaming die dat wil minstens een eerste prik moet hebben gekregen, komt er stilaan meer zich op wie wanneer gevaccineerd zal worden.

Lees ook Tweede vaccindosis kan beperkt verplaatst worden, overheid lanceert planningstool om te kijken wanneer het uw beurt is

De komende weken, tot eind mei, is het nog de beurt aan de -65-jarigen met onderliggende aandoeningen. 11,7 procent van hen is gevaccineerd, een nog groter deel van de groep van ongeveer 800.000 mensen kreeg al een uitnodiging. De rest van de brieven volgt in de loop van volgende week en de laatste worden verstuurd de week nadien.

Brede bevolking: vanaf 23 mei

Vanaf Pinksteren, 23 mei, is het dan aan de brede bevolking van 64 jaar en jonger. Ook zij zullen in aflopende leeftijd worden opgeroepen. Een systeem zoals bijvoorbeeld in Frankrijk en Duitsland, waar binnenkort elke volwassene ongeacht de leeftijd zelf een afspraak kan maken zonder uitnodiging, komt er niet. Het Agentschap Zorg en Gezondheid hoopt een grotere vaccinatiegraad te behalen door iedereen consequent persoonlijk uit te nodigen. Ook de leeftijd speelt nog altijd een rol, aangezien een veertiger relatief gezien nog altijd een hoger risico heeft om met een coronabesmetting in het ziekenhuis te belanden dan een twintiger.

Op de tool of in de tabel hieronder kan u ondertussen al inschatten wanneer u ongeveer aan de beurt zal komen. Zorg en Gezondheid houdt een marge van twee weken aan waarbinnen uw eerste vaccinatiemoment waarschijnlijk zal vallen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Welk vaccin krijg ik?

Op dit moment weet u nog niet welk vaccin u zal krijgen, en met welk vaccin u rekening zal moeten houden. Toch zijn er enkele scenario's mogelijk die de keuze enigszins beperken.

41 of ouder

Bent u 41 jaar of ouder? Dan zijn de mogelijkheden nog het breedst.

Een 64- of 63-jarige krijgt een eerste prik tussen 17 en 31 mei. De tweede prik volgt dan ofwel 4 of 5 weken later (tussen 14 juni en 5 juli), of 12 weken later (tussen 9 augustus en 23 augustus). Op die manier hebt u wel een 'venster' van meer dan een maand waarin uw tweede prik zeker niet zal vallen.

Van 62 tot en met 53 krijgt u uw eerste prik tussen 24 mei en 7 juni. Uw tweede prik valt dan ofwel tussen 21 juni en 12 juli, of tussen 16 en 30 augustus.

Van 52 tot en met 46 krijgt u uw eerste prik tussen 31 mei en 14 juni. Uw tweede prik valt dan ofwel tussen 28 juni en 19 juli, of tussen 23 augustus en 6 september.

Van 45 tot en met 41 krijgt u uw eerste prik tussen 7 juni en 21 juni. Uw tweede prik valt dan ofwel tussen 5 en 26 juli, of tussen 30 augustus en 13 september.

40 of jonger

Bent u 40 of jonger? Dan krijgt u sowieso geen AstraZeneca, maar wel Pfizer, Moderna, of Johnson & Johnson (zonder tweede prik). U hoeft dus al geen rekening te houden met de twaalf weken tussentijd van AstraZeneca.

Wie 40, 39 of 38 is, zal tussen 7 en 21 juni een eerste prik krijgen, en dan een tweede tussen 5 of 26 juli, afhankelijk of het Pfizer of Moderna wordt.

Vanaf 37 tot en met 30 schuift alles een week op: eerste prik tussen 14 en 28 juni, tweede tussen 12 juli en 2 augustus.

Van 29 tot en met 22 gaat het opnieuw om een verdere week: eerste prik tussen 21 juni en 5 juli, tweede tussen 19 juli en 9 augustus.

21-jarigen en jonger tot slot krijgen de eerste inenting tussen 28 juni en 11 juli, de tweede tussen 26 juli en 15 augustus.

Waar woont u?

Uw woonplaats kan trouwens de mogelijkheden nog verder beperken. De Moderna-vaccins, met vier weken tussentijd, zullen slechts in de vijf grootste vaccinatiecentra worden ingezet. Dat komt omdat er weinig vaccins van worden geleverd, en het weinig zin heeft die allemaal over 95 centra te verdelen.

Concreet gaat het om de centra van Antwerpen (voor Antwerpen, Stabroek, Wommelgem, Schoten en Borsbeek), Gent (voor Gent), Leuven (voor Leuven), Hasselt (voor Hasselt, Zonhoven, Alken, Diepenbeek en Herk-de-Stad) en Kortrijk (voor Kortrijk, Kuurne en Harelbeke). Dat wil niet zeggen dat die inwoners sowieso Moderna krijgen, maar de kans is wel bestaande. In die gemeenten kreeg tot nu toe ongeveer een kwart van de gevaccineerden een Moderna-vaccin.

Wat wel zeker is, is dat wie niét in een van bovenstaande gemeenten woont, geen Moderna zal krijgen (concreet hoeft u in dat geval niet naar de Moderna-kolommen in bovenstaande tabel te kijken). Iemand van 40 jaar of jonger die daar niet woont, krijgt al zeker Pfizer of Johnson & Johnson, en hoeft dus enkel met de vrije tussenperiode van vijf weken rekening te houden.

Concreet: wie 35 is en in Antwerpen woont, moet voor zijn tweede prik rekening houden met de periode van 12 juli tot en met 2 augustus, een leeftijdsgenoot uit Mechelen mag er een weekje afdoen en moet rekenen op de periode van 19 juli tot en met 2 augustus.

Vaccinatie verplaatsen? Dat kan (beperkt)

Sowieso krijgt iedereen de kans zijn vaccinatie te verplaatsen, al vraagt de overheid toch om te proberen aan uw voorgesteld moment vast te houden. In juni worden 3,2 miljoen mensen gevaccineerd, iedereen een ander moment geven zal niet lukken. Maar u krijgt vanaf het moment van uitnodiging wel 30 dagen de tijd om een ander moment te kiezen. Dat zal wel slechts met een paar dagen verschil mogelijk zijn.

Ook de tweede prik kan beperkt uitgesteld worden, zo is beslist. Bij Pfizer is het met twee dagen, bij Moderna vier dagen (twee ervoor en twee erna), en bij AstraZeneca tien dagen (vijf ervoor en vijf erna).

Meer info op laatjevaccineren.be/vaccinatie-en-vakantie

Bekijk ook: