Wanneer kan er dan wél versoepeld worden? Dit zijn de richtcijfers

Op de persconferentie gaf minister Vandenbroucke enkele richtcijfers mee. “We zijn op veilige afstand van de storm als het aantal besmettingen aanzienlijk minder is dan vandaag. Het richtcijfers is ongeveer 800 per dag. Dat is nog niet ideaal, maar wel een stuk veiliger. Daarnaast mogen er niet meer dan 75 mensen per dag met Covid in het ziekenhuis worden opgenomen. En bovendien - zeer belangrijk - moeten de indicatoren zo zijn dat je stelselmatig verbetert.”