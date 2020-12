Wanneer is het aan u? Dit zijn alle details van de vaccinatiestrategie

2021 wordt het jaar van de vaccinatie, pas in 2022 is er reden tot feesten: dat is de boodschap die experten nu al een aantal weken geven. Het staat dan ook buiten kijf dat alle Belgen vaccineren een werk van lange adem wordt. Maar waarom duurt dat eigenlijk zo lang? Probleem één is dat België, net als andere EU-lidstaten afhankelijk is van de Europese leveringen. Een tweede hinderpaal is dat er op dit moment slechts één vaccin, dat van Pfizer/BioNtech, een Europese markttoelating heeft. Het vaccin van Moderna en AstraZeneca zou snel - waarschijnlijk al in de loop van januari - groen licht krijgen, maar die goedkeuring gaat toch met een hoop onzekerheid gepaard.