Wanneer en hoelang moet ik in quarantaine als iemand met wie ik contact had besmet blijkt? Minister Vandenbroucke legt de nieuwe teststrategie uit

Mensen die recent in aanraking kwamen met een besmet persoon worden niet meer getest, zolang ze geen symptomen vertonen. Ze moeten wel langer in quarantaine, want zeven dagen quarantaine zonder test is te kort. Dat is de nieuwe teststrategie in ons land, die het werk van overbelaste huisartsen en labo’s moet verlichten. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) legt aan HLN LIVE uit hoe het nu juist in elkaar zit: wanneer moet je in quarantaine en wanneer moet je je laten testen? En hoelang moet je in quarantaine?

“Wij testen zeer veel in België, veel meer dan in andere landen. En we gaan nog meer testen”, vangt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke het gesprek met HLN LIVE aan.



“Maar dat virus raast zo snel rond dat we nu prioriteiten moeten stellen. Onze huisartsen raken overspoeld met testaanvragen, en zij moeten ook nog hun andere werk kunnen doen. De labo’s waar de testen onderzocht worden, die raken vol en vinden ook de grondstoffen niet meer.”

Hoogste nood

Vandenbroucke beklemtoont dat er wel degelijk nog méér getest zal worden, anderzijds dat er door die problemen nu dus prioriteiten moeten gesteld worden. Vandaar de nieuwe strategie van testen “daar waar de hoogste nood is”. “Die prioriteiten zijn duidelijk”, stelt hij. “Dat gaat over mensen die ziek zijn, mensen die symptomen hebben, uitbraken in bijvoorbeeld woonzorgcentra of bij een voetbalploeg, mensen die opgenomen worden in een rustoord of ziekenhuis.”

“Maar”, zo vervolgt de minister, “als jij een nauw contact hebt gehad met iemand die besmet is, dan zeggen we ‘ga tien dagen in quarantaine zonder test, want we zijn onze huisartsen en onze labo’s aan het overspoelen met de aanvragen’.” Dat zal zeker tot 15 november de strategie zijn.

Quote Tel dat op en dat zijn tien dagen waarin de ziekte zich ontwikkelt en de besmette­lijk­heid komt. Tien dagen om het zekere voor het onzekere te nemen. Blijf daarna ook nog een viertal dagen waakzaam Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a)

Onderscheid

Als je symptomen hebt, neem je onmiddellijk contact op met je huisarts voor een test. “Dan is ook de regel dat je minstens zeven dagen in quarantaine moet en dan zeker drie dagen moet wachten tot koorts en andere symptomen zoals bijvoorbeeld ademhalingsproblemen weg zijn”, legt de minister uit. “Dus minstens zeven dagen, maar eigenlijk nog drie dagen meer nemen voorbij de tijd dat je symptomen had.”

“Als je geen symptomen hebt, maar je bent in nauw contact geweest met iemand die besmet was, dan zeggen we tien dagen quarantaine”, aldus de minister. “Waarom tien? De reden is de volgende: stel dat je besmet bent geraakt - want je was in nauw contact - dan neemt de ziekte vier tot vijf dagen om zich te ontwikkelen, dat is de incubatie. Dan neemt ze nog eens vier of vijf dagen waarin je besmettelijk en dus gevaarlijk bent voor anderen. Tel dat op en dat zijn tien dagen waarin de ziekte zich ontwikkelt en de besmettelijkheid komt. Tien dagen om het zekere voor het onzekere te nemen. Blijf daarna ook nog een viertal dagen waakzaam.”

Eerst gold er voor deze groep een quarantaine van zeven dagen “op voorwaarde dat er op dag vijf een test gebeurde en die negatief was”, legde viroloog Steven Van Gucht gisteren uit. “De test laten we nu vallen, maar dan wordt de quarantaine verlengd. Zeven dagen zonder test is te kort”, klonk het. “Dat is misschien raar”, erkent Vandenbroucke. “Je bent niet ziek, maar je was in contact: tien dagen quarantaine. Je bent besmet en voelt de ziekte al: zeven dagen... De ziekte was dan immers al ontwikkeld. Maar neem er dus zeker drie dagen bij.”

Concrete voorbeelden

Concreet: Wat als mijn huisgenoot besmet is en ik nog geen symptomen voel? “Ik ga ervan uit dat je met een huisgenoot toch nauwe contacten hebt - knuffelcontacten”, aldus de minister. “Je gaat dan in quarantaine voor minstens tien dagen en blijft daarna nog vier dagen waakzaam.”

In mijn voetbalploeg is iemand besmet, wat dan? “Hier moet je een beetje een onderscheid maken. Is er echt een uitbraak binnen de voetbalploeg? Allemaal testen! Dat is één van onze duidelijke prioriteiten. Maar is er een vriend uit de ploeg besmet, maar is er geen echte uitbraak, en jij bent niet echt in nauw contact geweest - je bent op afstand gebleven, je hebt er niet naast gezeten in de kleedkamer, ... - dan val je niet onder de quarantaineregel. Quarantaine is nodig als je nauw contact hebt gehad met iemand die besmet is.” Zat je wel naast je ploegmaat in de kleedkamer? Dan geldt de quarantaineregel dus wél.

Vandenbroucke geeft ook zelf nog een voorbeeld: “Stel, iemand die ik gezien heb op tien meter afstand blijkt besmet... dan moet ik niet in quarantaine. Maar als ik een kwartiertje samen heb gezeten met iemand aan een tafeltje en die is besmet, dan ga ik in quarantaine.”

Sport

In de profsport wordt er intussen wel aan de lopende band getest. Gaat er daar dan iets veranderen? “In een voetbalploeg waar er een uitbraak van het virus is, moet je testen”, aldus Vandenbroucke. “Al moet je inderdaad zuinig zijn met die testen, anders wordt het verhaal onmogelijk. We moeten niet zomaar testen. De duidelijke prioriteiten hebben te maken met volksgezondheid.”