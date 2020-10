Wanneer een algoritme geen gevoel voor humor heeft: Facebook haalt De Raaskalderij offline

“Dit is geen grap. Integendeel. Er is juist niks grappigs aan.” Op de Facebookpagina van Het beleg van Antwerpen is de ernst meestal in geen velden te bespeuren, maar deze keer is het bloedserieus. Zusterpagina en grote voorbeeld De Raaskalderij, sinds 2010 een baken van de bulderlach, werd op maandag tijdelijk verwijderd door Facebook. “Een zoveelste zorgwekkende stap in de richting van digitale censuur op basis van willekeur”, vinden de collega’s.