Wanneer breekt het griepseizoen aan? En moeten we door het coronavirus vrezen voor een ‘twindemie’? Marc Van Ranst beantwoordt vragen

De herfst is in aantocht en daarmee ook het griepseizoen. Wat kunnen we verwachten nu de coronamaatregelen verdwenen zijn? En moeten we vrezen voor een ‘twindemie' als het coronavirus weer aan kracht zou winnen? Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) beantwoordt onze vragen bij HLN Live.

De herfst en winter luiden traditioneel ook een nieuw griepseizoen in. De laatste jaren waren daarop een uitzondering gezien er toen coronamaatregelen golden. Nu er geen sprake meer is van zulke maatregelen, is het maar de vraag hoe intens de griepepidemie zal zijn en wanneer het seizoen van start gaat. “Het is ook moeilijk te voorspellen", volgens Van Ranst. “De ‘klokvastheid' van griep is door de pandemie verstoord.”

Of het griepseizoen hevig of eerder mild zal zijn? “In de zomer kijken we vaak naar Australië, waar het dan winter is en ze een griepseizoen hebben. Daar hebben ze dit jaar een stevig griepseizoen gehad met 40 tot 50 procent meer gevallen dan voor 2020 (voor de uitbraak van het coronavirus, red.)", aldus Van Ranst. “Maar in Australië is de griep ook twee jaar volledig verdwenen geweest", kadert hij nog.

‘Twindemie’

En wat met het coronavirus? Op dit moment blijft het aantal coronagevallen vrij stabiel, volgens Van Ranst. “We hebben nog altijd dezelfde BA.5-variant en er is geen nieuwe variant aan de horizon.” De viroloog verwacht wel dat het aantal gevallen lichtjes zal stijgen. Dat heeft te maken met de start van het nieuwe schooljaar. “Traditioneel wanneer het schooljaar 2 à 3 weken bezig is, zien we een stijging. We beginnen dat nu ook stilaan te zien. Dat is niet onverwacht."

Of het griepvirus (influenza) en het coronavirus elkaar kunnen versterken? “Als je per ongeluk de twee samen krijgt, heb je twee tot vier keer meer kans om gehospitaliseerd te raken of zelfs te sterven. Dat zien we voornamelijk bij bejaarden en hoogbejaarden. Daarom raden we aan om zowel te vaccineren voor corona als voor influenza.”

“Niet iedereen moet gevaccineerd worden, enkel de personen die tot de risicogroepen behoren. Voor de rest is dat een optie, maar geen must", besluit Van Ranst nog. Ons immuunsysteem kan trouwens twee vaccins perfect aan, dat is geen probleem.