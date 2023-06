Wanneer bereikt regering akkoord over fiscale hervorming? Plenaire vergadering afgelopen, nu tijd voor bilaterale gesprekken

Na verdrin­king van 16-jarige in Ourthe, komt ook twintiger om tijdens zwempartij met vrienden in Doornik

In de Henegouwse stad Doornik is een 20-jarige man verdronken in een recreatiedomein. De jongeman was samen met enkele vrienden aan het zwemmen toen het om een nog onbekende reden misliep. Het is niet duidelijk of het toegestaan was om te zwemmen op de plaats van de feiten.