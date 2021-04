Wanneer bent u aan de beurt voor vaccinatie, en wanneer krijgt u uw tweede prik? Ontdek hier het schema

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft een nieuwe planning per leeftijd bekendgemaakt voor de coronavaccinatie. Aan de hand daarvan kan u inschatten wanneer u ongeveer aan de beurt zal zijn voor de vaccinatie, en wanneer u mogelijk uw tweede prik zal krijgen. In de tabel onderaan dit artikel kan u uw precieze leeftijd opzoeken.

74 dagen blijven er nog over vooraleer het 11 juli is. Bedoeling is om tegen dan elke volwassen Vlaming die dat wil minstens een eerste keer te kunnen inenten tegen het coronavirus. De leveringsschema’s zien er relatief goed uit, vooral dankzij de verhoogde aantallen van Pfizer, en vanaf juni plant Zorg en Gezondheid tot 750.000 vaccinaties per week. Het zijn vooral in die vijf weken tot 11 juli dat de grote massa van de bevolking een eerste prik mag verwachten.

Dat betekent wel dat voor veel mensen hun tweede prik pal in de zomer zal vallen. Wie vandaag een eerste inenting krijgt met AstraZeneca, wordt in principe over twaalf weken, op 21 juli, in het vaccinatiecentrum verwacht voor zijn tweede spuitje.

Over enkele weken zal dezelfde kwestie opduiken met de vaccins van Pfizer (vijf weken tussentijd) en Moderna (vier weken tussentijd). Enkel wie een Johnson & Johnson-vaccin krijgt, hoeft geen rekening te houden met een tweede prik, want die is er niet.

Volledig scherm De nieuwe vaccinatieplanning voor Vlaanderen. © Agentschap Zorg en Gezondheid

Indicatie

Met het nieuwe schema wil het Agentschap Zorg en Gezondheid het nu mogelijk maken om te kunnen inschatten wanneer u ongeveer aan de beurt bent, zegt woordvoerder Joris Moonens.

De planning is weliswaar indicatief en kan in de praktijk nog afwijken, afhankelijk van het vaccinatiecentrum, benadrukt hij. Zo is het in principe op dit moment aan een mix tussen de laatste mensen boven de 65 jaar en de eerste mensen met onderliggende aandoeningen onder de 65. In de praktijk zitten sommige vaccinatiecentra echter al aan de eerste 64- of 63-jarigen zonder onderliggende aandoeningen.

In onderstaande tabel werken we daarom met een vork van vijf dagen voor en na de geplande vaccinatiedag zoals die uit het schema blijkt. Al zijn voor alle duidelijkheid kleine afwijkingen daarmee nog steeds mogelijk.

De eerste drie weken van mei is het de bedoeling de mensen met onderliggende aandoeningen jonger dan 65, zwangere vrouwen, en de prioritaire groepen zoals politieagenten, te vaccineren. Ook dat zal in aflopende leeftijd gebeuren. De groep van de risicopatiënten bestaat in Vlaanderen uit 835.000 mensen, waarvan ongeveer 60 procent 55 jaar en ouder is.

Brede bevolking vanaf einde mei

De vaccinatie bij de ‘brede bevolking’ ligt dan in principe stil, maar rond Pinksteren (23 mei), starten de centra met de inentingen bij de brede bevolking onder de 65. Het gaat dan nog om ongeveer 2,7 miljoen Vlamingen. In principe zal er in het begin snel in leeftijd gedaald worden aangezien een groot deel al gevaccineerd is via de risicopatiënten. Vanaf het moment dat de 55-jarigen en jonger aan de beurt zijn, wordt er weer wat trager gedaald.

Wie pas over enkele weken aan de beurt is voor een vaccin, weet natuurlijk nog niet welk vaccin hij of zij zal krijgen, en dus ook niet met welke tussentijd er rekening moet worden gehouden voor een eventuele vakantie. Ook weet u op voorhand niet of u misschien een vaccin van Johnson & Johnson krijgt, en dus slechts één moment moet vrijhouden. Enkel mensen onder de 41 weten dat ze – voorlopig – geen vaccin van AstraZeneca zullen krijgen, en dus geen rekening hoeven te houden met de tussentijd van twaalf weken. In de tabel zijn daarom de drie mogelijkheden opgenomen.

Nu al voor iedereen zeggen welk vaccin ze zullen krijgen, is onmogelijk, klinkt het bij Zorg en Gezondheid, dat vraagt de vaccinatie toch voorrang te geven op de vakantieplannen.

Wat als u al geboekt hebt?

In sommige vaccinatiecentra kan u zelf een datum kiezen voor uw vaccinatie en is het probleem dus minder groot. In de meeste centra krijgt u echter een vooraf bepaalde datum. In dat geval kan u uw beide vaccinatieprikken wel 30 dagen zelf lang opschuiven naar een ander moment. Maar ze zijn wel aan elkaar gekoppeld: schuift de eerste prik voor- of achteruit, dan schuift momenteel de tweede prik mee op. Het is dus belangrijk ook daar goed op te letten.

Ook moeten er natuurlijke nog vrije momenten beschikbaar zijn, en daar stelt zich volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid het grootste probleem als honderdduizenden mensen hun afspraak beginnen te verschuiven.

Omdat het aantal vragen omtrent (uitstel van) de vaccinatie groeit, werkt de Taskforce Vaccinatie nog aan een advies voor het Agentschap Zorg en Gezondheid. Vervolgens zullen er richtlijnen uitgewerkt worden. “We zullen kijken wat er mogelijk is, of er enige speling is”, zo reageerde epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen), lid van de Taskforce Vaccinatie gisteren bij VTM Nieuws. “Als mensen al een vakantie gepland hebben en de tweede datum komt niet uit, zal men moeten kijken voor uitstel. Dat is mogelijk, maar we kunnen niet garanderen hoe goed de bescherming zal zijn op het einde van de eerste dosis, voor de inenting met een tweede dosis.”