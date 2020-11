Wanneer beginnen we te vaccineren? “Rond de jaarwisseling krijgen de eerste vaccins een Europese vergunning”

OVERZICHT. België over­schrijdt kaap van 15.000 coronado­den, gemiddeld aantal nieuwe ziekenhuis­op­na­mes en besmettin­gen blijft dalen

7:38 In ons land is de kaap van de 15.000 coronadoden overschreden. Uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano blijkt deze ochtend dat er sinds de uitbraak van de pandemie in België al 15.025 patiënten aan Covid-19 bezweken. Het blijft verder wel de goede kant uitgaan met de cijfers.