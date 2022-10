Wanne Synnave weg bij radio MNM en musical Kamp Delta na meldingen over “grensoverschrijdend gedrag”

Volgens Het Nieuwsblad zou de VRT vrijdag het contract van Synnave hebben ontbonden nadat het meldpunt van de omroep klachten ontving over ongepaste foto’s en berichten die de deejay zou hebben verstuurd naar minderjarigen. Het zou in totaal om vier slachtoffers van vijftien jaar gaan. De publieke zender wil verder niet veel kwijt over de zaak, maar bevestigt aan de krant dat het om “grensoverschrijdend verdrag” gaat.

Als gevolg van de klachten vertrekt Synnave ook bij de musical Kamp Delta, die vrijdagavond - zonder Synnave - in première ging. De 26-jarige was daar niet alleen regisseur, maar schreef ook het script en de muziek voor de show. Tinne de Groot, moeder van Synnave en producent van de musical, besloot daarop haar zoon vrijdagmiddag direct van de productie af te halen.

Eerder incident

De productiemaatschappij van de musical, ‘The Singing Factory’, kwam in dit voorjaar in opspraak toen duidelijk werd dat een zangcoach van Kamp Delta eerder al aan de kant was gezet bij Studio 100 na seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Groot, tevens koordirigente bij de productiemaatschappij, liet indertijd bij VTM Nieuws weten te hebben “besloten om de samenwerking onmiddellijk stop te zetten om alles in alle sereniteit te laten verlopen”.

Op Instagram biedt Synnave zijn excuses aan, “aan de betrokkenen die mijn gedrag als ongepast ervaarden. Het was nooit mijn bedoeling iemand te kwetsen of ongepast te benaderen. Het spijt me als dat wel gebeurd is". Hij zegt verder de komende tijd compleet uit beeld te verdwijnen “zodat zowel de betrokkenen als ikzelf de nodige rust krijgen”.

Lees hieronder de verklaring van Wanne Synnave op Instagram

