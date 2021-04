WannaWork van El Kaouakibi stevent af op faillissement

Na Point Urbain en Let’s Go Urban stevent nu ook WannaWork van Sihame El Kaouakibi af op een faillissement. Begin april werd daar ook een voorlopig bewindvoerder aangesteld op vraag van de curator van Point Urbain. Die curator heeft nu een dagvaarding gestuurd om het faillissement aan te vragen. Dat bevestigen bronnen aan onze redactie. WannaWork was het jobplatform waarmee El Kaouakibi kansarme jongeren aan een job wilde helpen.

WannaWork stevent af op een faillissement en blijkt de zoveelste dominosteen die valt in de nasleep van de zaak Let’s Go Urban. Nadat het horecabedrijf Point Urbain BV van El Kaouakibi en haar partner Erika Xuan Nguyen in februari failliet verklaard werd, nam curator Philippe Termote de zaken in handen. Al snel werd duidelijk dat er tussen WannaWork en Point Urbain heel wat transacties gebeurd waren. “We namen kennis van geldstromen waar geen boekhoudkundige verklaring voor gegeven kon worden en als opnames in rekening courant worden gekwalificeerd”, zei Termote daarover begin april.

El Kaouakibi en Nguyen werden door Termote in gebreke gesteld, in de hoop dat geld terug te zien en de curator trok naar de ondernemingsrechtbank van Antwerpen om een voorlopig bewindvoerder te laten aanstellen bij WannaWork. Die kreeg net zoals de bewindvoerder bij Let’s Go Urban, 21 dagen de tijd om te onderzoeken of WannaWork nog te redden viel. Maar dat was buiten de curator van Point Urbain gerekend.

Volgens onze bronnen zou WannaWork in totaal een half miljoen euro niet kunnen terugbetalen aan Point Urbain. Om die reden besloot de curator een dagvaarding te sturen om het faillissement van WannaWork aan te vragen. Op 6 mei zal de Antwerpse ondernemingsrechtbank daarover een beslissing nemen. Wat vaststaat: als WannaWork failliet verklaard wordt, zal in de richting van El Kaouakibi en Xuan gekeken worden of zij dat half miljoen euro kunnen ophoesten.

Hoe dan ook zal WannaWork als merk blijven bestaan. Op 1 februari, een dag voor de zaak El Kaouakibi losbarstte, kwam het nieuws dat uitzendbureau Vivaldis Interim de merknaam van El Kaouakibi gekocht had. WannaWork blijft dus bestaan, de vennootschap is een ander verhaal.