Wandelaars en fietsers in grensgebied "zullen niet streng aangepakt worden”

Niet-essentiële reizen zijn verboden, maar er zijn uitzonderingen. Wie in de buurt van de grens woont, mag zijn gewoonlijke wandel-, jogging-, fiets- of mountainbiketocht waarbij hij of zij de grens even oversteekt, blijven doen van minister Verlinden. "De bedoeling is dat we het virus afremmen, niet de (gezonde) gewoontes van mensen aan onze grenzen", luidt het. Wie de grens oversteekt, moet wel de "verklaring op eer" bij zich hebben.