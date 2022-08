Walter Van Steenbrugge stapt naar minister voor “lichtzinnige en zinloze vervolging”

Walter Van Steenbrug­ge voor de rechter? Hoe de vete tussen hem en procureur-generaal Francis Clarysse ontstaan is

“Pure vergelding” voor wat er gebeurd is voor en tijdens het euthanasieproces in Gent. Dat zegt de meester Walter Van Steenbrugge, over de vraag van het parket om hem als lid van een criminele organisatie door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Wat is er daar juist gebeurd, tussen de Gentse advocaat en procureur-generaal Francis Clarysse?

13 augustus