Walter De Donder mogelijk opnieuw kandidaat-voorzitter voor CD&V: “Nog even rustig nadenken”

PORTRET. Zijn naam betekent ‘De Verlosser’, maar is Sammy Mahdi dat ook écht voor CD&V? “Noem mij gerust de Barack Obama van den Aldi”

Zijn achternaam betekent ‘De Verlosser’, maar is Sammy Mahdi (33) dat ook voor de zieltogende CD&V? Is hij, de verliezer van de voorzittersverkiezingen in 2019, dan toch de vernieuwer die de christendemocraten nodig hebben? Maar vooral: wie ìs de jongeman van 33, die in zoveel vakjes tegelijk past dat geen enkel vakje nog het juiste lijkt? En waarom schrijf je zijn achternaam met een ‘a’, maar spreek je hem uit met een ‘e’?

8 mei