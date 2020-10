Wallonië zal extra maatregelen nemen als Overlegcomité niet ver genoeg gaat

Vlaamse expert pleit voor mondmas­kers vanaf 6 jaar. Dit is waarom de roep steeds luider klinkt

10:44 Een kind van 11 jaar mag zonder mondmasker naar school, naar de jeugdbeweging of vrolijk gaan spelen met vriendjes. Een kind van 12 mag dat allemaal niet meer, sinds de laatste verstrenging van de coronamaatregelen. “Die leeftijd is een kunstmatige grens”, zegt kinderlongarts Marc Raes. “Terwijl er eigenlijk geen reden is om de mondmaskerplicht niét te verlagen tot 6 jaar. Dat is tenminste duidelijk.”