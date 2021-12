Wallonië wil vanaf 10 januari kinderen vaccineren

In Wallonië zullen in de week van 10 januari de eerste kinderen van 5 tot en met 11 jaar een coronavaccin krijgen. Dat heeft het kabinet van Waals minister van Gezondheid Christie Morreale (PS) dinsdag bevestigd.

In de week van 10 januari zullen kinderen met onderliggende aandoeningen worden ingeënt - de Waalse ziekenhuizen kunnen tot 7 januari doorgeven hoeveel vaccindosissen ze nodig hebben. De vaccinatie van kinderen wordt in diezelfde week ook getest in vaccinatiecentra in Luik en Bergen.

De algemene uitrol naar alle Waalse centra volgt een week later, vanaf woensdag 19 januari. Dat is een week later dan eerst was gepland. Dat maakt het mogelijk om eerst een week te testen, en het biedt ook de gelegenheid om eerst nog te focussen op het toedienen van een boosterpik aan de volwassenen, in de strijd tegen verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus.

Alle uitnodigingen voor kinderen in Wallonië gaan deze week de deur uit. Ze zullen op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag in het vaccinatiecentrum kunnen langsgaan. Alle kinderen van eenzelfde gezien zullen op hetzelfde moment hun prik kunnen krijgen, zodra er een uitnodiging is voor één van de kinderen. Het is ook mogelijk nog voor de uitnodigingsbrief al een afspraak te maken.

Testfase

In Brussel is de testfase een week geleden opgestart. In het vaccinatiecentrum Pacheco kregen intussen 460 kinderen een coronaprik, zegt Simon Vandamme, de woordvoerder van Brussels minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo). Volgens de woordvoerder zullen zoals gepland vanaf midden januari kinderen op grote schaal gevaccineerd kunnen worden.

De Interministeriële Conferentie zette op 20 december het licht op groen voor de vaccinatie van kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Dat gebeurt met een pediatrische versie van het coronavaccin van Pfizer-BioNTech. De vaccinatie is niet verplicht. Wie zich laat inenten, krijgt twee dosissen met een tussenperiode van 21 dagen.