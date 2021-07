Wallonië wil twee Nationale Parken

Vandenbrou­c­ke: “We moeten ons wapenen tegen invoer Deltavari­ant vanuit Portugal”

19:32 Aan welke regels zullen terugkerende regels uit Portugal moeten voldoen? Daarover bestaat discussie tussen de federale en de deelstaatregeringen. Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zijn strengere regels noodzakelijk omwille van de opmars van de Deltavariant in Portugal. Dat zegt hij in VTM NIEUWS. Naar verluidt is er vooral discussie over twee verplichte coronatesten en zelfs een quarantaineperiode.