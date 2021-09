Wallonië voert uitgebreide coronapas in vanaf midden oktober

Aanhangwa­gen in brand gestoken tijdens staking op site Logistics Nijvel: brandweer probeert vuur te doven

12:23 Het personeel van Logistics Nijvel heeft donderdagochtend het werk niet hervat en blijft actie voeren na de aankondiging dat de site zal sluiten in oktober 2022. De brandweer van Waals-Brabant moest ter plaatse komen, nadat brand was uitgebroken op de site. Aan de achterzijde van de magazijnen was er een aanhangwagen van een vrachtwagen in brand gestoken.