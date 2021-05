Wallonië start met ‘vaccinatie van de tweede kans’ om meer vijftigplussers aan coronavaccin te helpen

Algemeen gaan de vaccinaties in Wallonië goed vooruit. De drempel van 50 procent gevaccineerde volwassenen werd al enkele dagen geleden gehaald, in Vlaanderen was dat pas vandaag. In heel de maand mei werden er in Wallonië bijna 850.000 personen gevaccineerd, waarvan 204.000 de voorbije week, aldus Morreale. Komende week worden in de vaccinatiecentra in het gewest 260.000 dosissen verdeeld, en gaan er tientallen nieuwe vaccinatielijnen open.

Maar net als in Brussel laten aan de overkant van de taalgrens zich per leeftijdsgroep wel minder mensen vaccineren dan in Vlaanderen. Terwijl in Vlaanderen een vaccinatiegraad van meer dan 97 procent wordt bereikt bij de 75- tot 84-jarigen, is dat in Wallonië bijvoorbeeld 87 procent. Daardoor kan de campagne sneller dalen in leeftijd dan Vlaanderen. In sommige Waalse vaccinatiecentra worden zelfs al 18-jarigen uitgenodigd, schreven de kranten van Sudpresse gisteren.

Reservelijst

Om de vaccinatiegraad bij de ouderen toch nog verder op te krikken, starten de vaccinatiecentra morgen met het initiatief ‘Re Vax 50+’. Elke inwoner ouder dan 50 jaar die twijfelt, zijn vaccinatie-uitnodiging heeft laten verlopen of eerder geweigerd heeft zich te laten inenten, of nooit een uitnodiging ontvangen heeft, kan een gratis nummer bellen (0800 45 019) en “snel een afspraak maken om zich toch nog te laten vaccineren”. Eind april werd al een gelijkaardig initiatief voor 65-plussers gelanceerd. Daarbij werden 39.000 mensen extra gevaccineerd, aldus Morreale.

In de gemeente Farciennes, in de rand rond Charleroi in de provincie Henegouwen, gaat er morgen bovendien een tijdelijke vaccinatie-antenne open. Farcienne kent een van de laagste vaccinatiegraden van Wallonië. Morrreale roept tot slot ook zo veel mogelijk Walen op zich in te schrijven op de reservelijst Qvax. Aangezien er steeds meer vaccins verdeeld worden over de vaccinatiecentra en niet iedereen op zijn uitnodiging ingaat, staan er steeds minder mensen op de lijst. Zo zijn er op dit moment nog vaccinatie-afspraken beschikbaar voor de centra van Namen, Bergen en Pepinster. Wie wil, heeft dus een relatief grote kans snel gevaccineerd te worden, benadrukt Morreale.

Volledig scherm Waals minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS). © Photo News