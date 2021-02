Wallonië spoort ‘ziekte van baby Pia’ al op, Vlaanderen blijft talmen

"Van vele beloftes is nog maar weinig in huis gekomen"

28 mei Baby Pia is gisteren 18 maanden oud geworden, en ze doet het beter dan ooit: de voorbije maand ging ze van 5 seconden zelfstandig zitten naar 20 minuten, soms zelfs een half uurtje. Maar mama Ellen De Meyer blijft opvallend kritisch voor ministers De Block en Beke. "Er is in België nog steeds niets veranderd: de strijd is niet over, ze is nog maar net begonnen."