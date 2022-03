Wallonië maakt 440.000 euro vrij voor gratis hygiënische producten

Vandaag start Black History Month: “In westerse boeken is de zwarte geschiede­nis letterlijk een blanke pagina”

Vandaag gaat in ons land Black History Month (BHM) van start, voor het vijfde jaar op rij al. De hele maand wordt de zwarte cultuur en geschiedenis in de kijker gezet én gevierd. Het thema dit jaar? ‘The Power of Assembly’. We tippen enkele zinnenprikkelende evenementen en mede-oprichter Mohamed Barrie vertelt waarom BHM zo belangrijk is, ook in België.

1 maart