Wallonië krijgt 2.448 nieuwe laadpunten voor elektrische wagens

Lichaam gevonden in de Leie: mogelijk gaat het om persoon die Youness (21) neerschoot

In Komen-Waasten (Henegouwen) is maandagavond een lichaam gevonden in de Leie. Mogelijk gaat het om de dader van een dodelijke schietpartij afgelopen weekend waarbij een 21-jarige jongeman uit Komen overleed. De dader ontsnapte aan de politie door in de Leie te springen.