Wallonië in dorstige tijden: droogte tekent haar sporen

De droogte wordt steeds meer zichtbaar in de Waalse natuur. In de provincie Luxemburg tekent zich een zone af die droog tot zeer droog is, maar ook het zuidoosten van de provincie Luik en enkele delen van de provincie Namen kampen met droge natuur. Dat meldt de Cel Droogte van het regionaal crisiscentrum na een bijeenkomst tussen de verschillende gesprekspartners van de water- en milieusector in Wallonië.

Ondanks wat regenval en over het algemeen koelere temperaturen die de komende dagen worden verwacht, zal deze droogte zich naar verwachting verder verspreiden. Het gebied van extreme droogte dat dinsdag het zuidoosten van de provincie Luik en het noorden van de provincie Luxemburg zorgen baarde, zal de komende tien dagen terrein winnen en bijna de hele provincie Luxemburg treffen, volgens prognoses van het KMI.

Het grootste deel van de neerslag was geconcentreerd in Henegouwen en Waals-Brabant. De bekkens in het centrum van Wallonië, Samber, Maas, Lesse en Ourthe (met een maximum van 9,66 mm), evenals die in het noordwesten, Schelde-Leie en Dender kregen het minste neerslag.

Neerslag heeft weinig effect

Volgend weekend en ook volgende week worden enkele lichte buien verwacht. “Het wordt niet enorm, maar het wordt zeker een verbetering tegenover wat gevallen is in de week tussen 7 en 14 juli in het centrum van Wallonië”, zegt Julie Mathen, communicatieverantwoordelijke van de Service Public de Wallonie.

De neerslag van de voorbije dagen heeft slechts weinig effect gehad op het waterniveau in de wachtbekkens of op het debiet van de stromen. Omdat er te weinig debiet op het water zit, is kayakken overal verboden, behalve op een laaggelegen deel van de Lesse en een deel van de Amblève.