Wallonië gaat tijdelijke overstromingsgebieden creëren

Dit verandert er vanaf 1 juni: Orange en Telenet verhogen prijzen, lonen ambtenaren stijgen opnieuw met 2 procent, wettelijke garantie verandert drastisch

Vanaf woensdag 1 juni stijgen bij telecombedrijven Orange en Telenet verschillende tarieven. Ook zien artsen hun erelonen en ambtenaren hun weddes stijgen met 2 procent. Door een omzetting van twee Europese richtlijnen in Belgische wetgeving wordt de wettelijke garantie aangepast, waardoor de consument nog beter beschermd is. Ook is het seksueel strafrecht in ons land sterk hervormd vanaf 1 juni.

27 mei