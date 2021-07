Wallonië en Brussel blijven oranje kleuren op Europese coronakaart, geen enkele groene zone meer in Spanje

Ook deze week kleurt Vlaanderen dus nog groen op de Europese kaart. De incidentie is er gedaald tot 41 besmettingen per 100.000 inwoners en de positiviteitsratio bedraagt 0,81 procent. Daarmee is opnieuw aan de voorwaarden voldaan.

Brussel en Wallonië blijven oranje op de nieuwe kaart. Die kleur krijgt een land of regio als aan een van de volgende voorwaarden voldaan wordt: een veertiendaagse incidentie lager dan 50 en een positiviteitsratio hoger dan 4 procent, een incidentie tussen 50 en 75 en een positiviteitsratio van 1 procent of meer, of een incidentie tussen 75 en 200 en een positiviteitsratio lager dan 4 procent.

Het Crisiscentrum en het gezondheidsInstituut Sciensano hadden voorspeld dat België eind juni groen zou kleuren wanneer de daling van de belangrijkste indicatoren zich zou doorzetten. Maar voor twee van de drie Belgische gewesten is dat dus niet het geval.

Landen of regio’s krijgen een groene kleur als de veertiendaagse incidentie lager ligt dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners en als de positiviteitsratio onder de 4 procent daalt, of als de veertiendaagse incidentie onder de 75 ligt en de positiviteitsratio minder dan 1 procent bedraagt.

Wallonië en Brussel hebben een incidentie van respectievelijk 79 en 81 gevallen per 100.000 inwoners. Bovendien is hun positiviteitsratio hoger dan 1 procent. Brussel is dicht bij dit doel met juist 1 procent, maar Wallonië heeft zijn percentage positieve tests zien stijgen tot 2,4 procent.

Nederland

Ook het aantal coronagevallen in Nederland daalt en daardoor zijn naast de provincies Groningen en Friesland nu ook Drenthe en Flevoland groen geworden. De rest van het land kleurt nog oranje. Ook Zweden, Spanje en Portugal kleuren (grotendeels) oranje. In Spanje gaat Galicië van groen naar oranje en is het oosten nu helemaal rood gekleurd: Catalonië, Aragon en zelfs Valencia, dat vorige week nog groen was. Alleen Murcia vormt nog een oranje buffer tussen Valencia en Andalusië. Omdat de Balearen eveneens oranje kleuren, telt Spanje geen enkele groene zone meer. Vorige week kleurden al La Rioja, Castilië-La Mancha en Andalusië rood. Ook Cyprus kleurt rood.

Voor het Europese centrum voor ziektebestrijding ECDC een regio rood kleurt, moet die een incidentie hebben van 75 à 200 besmettingen per 100.000 inwoners in twee weken en een positiviteitsgraad van 4 procent of meer. Een regio wordt ook rood als de incidentie hoger is dan 200 besmettingen per 100.000 inwoners maar lager dan 500. Als de incidentie nog hoger ligt, is de kleurcode donkerrood, maar dat is alleen zo in Frans-Guyana.

In andere Europese landen is de tendens op de ECDC-kaart positiever. Naast Nederland zijn ook in Griekenland opnieuw regio’s groen geworden. Frankrijk, Denemarken en Italië zijn inmiddels volledig groen.

De Europese kleurcodes zijn een aanwijzing voor de EU-lidstaten om voorwaarden op te leggen bij terugkeer, zoals verplichte quarantaines of het voorleggen van negatieve tests. Ook wordt met de kleuren rekening gehouden voor het toelaten van reizigers in het eigen land.

Coronakaart van ECDC De kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) is gebaseerd op het aantal positieve tests in de afgelopen veertien dagen. De organisatie kijkt ook naar het percentage positieve tests van het totale aantal uitgevoerde tests.