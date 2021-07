Wallonië bestelt onderzoek naar watersnoodramp: “Zijn de juiste beslissingen genomen?”

Tiendui­zend inwoners van Verviers moeten nieuw onderkomen krijgen: “We hebben hulp nodig zoals in derdewe­reld­lan­den”

6:17 Meer dan 10.000 inwoners van Verviers moeten op zoek gaan naar een ander onderkomen. Hun huizen zijn verwoest, staan op instorten of zijn simpelweg niet hygiënisch genoeg meer om in te wonen. Slachtoffers van de overstromingen zien zich genoodzaakt om samen te troepen op de eerste verdieping. Een keuken, badkamer of toilet hebben ze niet meer, ratten krijgen vrij spel. “We hebben hulp nodig zoals in de derdewereldlanden”, stelt burgemeester Muriel Targnion (PS).