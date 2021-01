Walen vinden Vlaanderen streng in de leer: “Het noorden kan ons niet opleggen wat we moeten doen”

In Vlaanderen komt er een 'afkoelingsweek' voor het middelbaar onderwijs, in Franstalig België (nog) niet. Wij dachten na over het inperken van buitenschoolse activiteiten, Franstalig België wilde versoepelen. "Het noorden van het land kan ons niet opleggen wat we moeten doen", vindt minister-president Pierre-Yves Jeholet (MR). Maar het noorden is niet altijd strenger dan het zuiden.