Walen veel minder bereid om zich te laten vaccineren dan Vlamingen: minstens 1 op de 8 Belgen moet nog overtuigd raken

De vaccinatiebereidheid kleurt communautair nu blijkt dat de intentie om zich te laten vaccineren in het Franstalig landsgedeelte veel lager ligt dan in Vlaanderen. Dat is vooral te wijten aan het Franse antivaccindebat dat in Wallonië en Brussel doorsijpelt. Willen we 70% van de bevolking gevaccineerd krijgen, een ondergrens volgens viroloog Steven Van Gucht, dan moeten we nog 12,5% of 1 op de 8 Belgen over de schreef krijgen.“Dat zal lukken naarmate duidelijk wordt dat de vaccins werken en veilig zijn. Maar we moeten meer dan 70% vaccineren om het virus naar een verkoudheid te laten evolueren en de poorten naar het rijk van de vrijheid wijd open te gooien.”