Wakker geschud Europa beseft: we moeten onszelf kunnen verdedigen

Vlaamse regering geeft lokale besturen 1.000 euro per opvangplek Oekraïense vluchtelin­gen

De Vlaamse regering geeft 1.000 euro aan steden en gemeenten per opvangplaats die ze organiseren voor Oekraïense vluchtelingen. “Net zoals tijdens de coronacrisis zullen we beroep moeten doen op de slagkracht van de lokale besturen”, klonk het op een webinar voor de lokale besturen. “We maken werk van collectieve en duurzame opvangplaatsen. Een Europees land is in oorlog. Oekraïners die naar Vlaanderen vluchten, moeten we zo goed mogelijk ondersteunen”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

5 maart