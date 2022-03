Wagen rijdt in op carnavalisten in Waalse Strépy: zes doden en tien zwaargewonden, inzittenden aangehouden

Een wagen is vanochtend rond 5 uur met hoge snelheid ingereden op een groep van een honderdtal mensen die zich in het Waalse Strépy-Bracquegnies bij La Louvière aan het voorbereiden waren op carnaval. Volgens een nieuwe balans vielen er zes doden, een tiental zwaargewonden en een zeventigtal lichtgewonden. Twee inzittenden in de auto zijn aangehouden.

Drama in de rue des Canadiens in Strépy-Bracquegnies bij La Louvière in de provincie Henegouwen. Een bestuurder is er vanochtend vroeg ingereden op tientallen mensen van de plaatselijke carnavalsgroep ‘Les Boute-en-Train’ uit Strépy-Bracquegnies, dat is de groep van de burgmeester. Ze waren zich aan het voorbereiden op de carnavalsstoet, die om 11 uur zou vertrekken. Verschillende verenigingen gaan van deur tot deur om samen naar het centrum te trekken en carnaval te vieren en ditmaal na twee jaar onderbreking door corona.

Burgemeester van La Louvière, Jacques Gobert, meldde eerder dat er vier doden zijn gevallen, onder wie een kind, maar dat is niet bevestigd. De balans is intussen bijgesteld naar zes doden. “Hier zijn geen woorden voor, het is afschuwelijk”, aldus de burgemeester. “De lichamen zien die over de weg verspreid liggen, de mensen die lijden... Je kunt je niet voorstellen dat dit kan bestaan en toch is dit helaas wat er nu gebeurt.” Onder de ongeveer zeventig lichtgewonden is ook schepen Toni Gava. Tien personen zijn zwaargewond en liepen onder meer schedelfracturen op.

Er zouden twee jongeren in de auto hebben gezeten. Volgens ooggetuigen reed de auto met een hoge snelheid in op de mensen, zonder te remmen. De inzittenden zijn aangehouden. De politie zegt dat de precieze omstandigheden nog niet bekend zijn, maar spreekt van een “dramatisch ongeval”. Verschillende media berichtten dat de wagen die de aanrijding veroorzaakte, werd achtervolgd door de politie. Maar dat wordt door de burgemeester ontkend. “Of de aanrijding vrijwillig gebeurde of niet, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen”.

Acht ambulances kwamen ter plaatse. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd. De sporthal Saint-Julien, die vlakbij ligt, doet dienst als crisiscentrum.

Het parket van Bergen wilde vanochtend nog geen informatie kwijt, maar zou later op de dag wel communiceren. Er is een onderzoeksrechter aangesteld die ter plaatse ging, zegt de woordvoerder. Om 11 uur is er ook een persconferentie.

Volgens Fabrice Collignon, presentator bij Bel RTL, werden er traditioneel van huis tot huis carnavalisten opgehaald. “We waren met zo’n 150 in een lange, rechte straat", vertelt hij aan RTL Info. “We hoorden een enorm lawaai achter ons en een auto reed letterlijk in op de groep mensen. Het was een scène waarvan ik nooit gedacht had dat ik ze ooit zou zien. De auto versnelde en tegen de tijd dat we beseften dat er iets aan de hand was, lag iedereen op de grond. Mensen schreeuwden, het was verschrikkelijk.”

Op sociale media stromen de condoleances binnen, naast getuigenissen. “Er lagen meer dan twintig mensen overal, op de grond, op de weg en op de trottoirs, over een lengte van 30 meter”, schrijft iemand. “Er was niet veel wat we konden doen behalve hen troosten. De mensen waren compleet radeloos. Het is een ramp.”

Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft haar medeleven betuigd met de slachtoffers van het carnavalsdrama in Strépy-Bracquegnies. “Diep medeleven met de familie en vrienden van de mensen die omgekomen en gewond zijn bij het incident vanochtend in Strépy. Wat een mooi feest moest worden, draaide uit op een drama. We volgen de situatie op de voet”, zei ze op Twitter.

Andere carnavalsgroepen zouden de activiteiten vandaag toch laten doorgaan, maar met een aangepast programma: de officiële ceremonieën zijn afgelast door het drama. Het carnaval in Strépy kon de afgelopen twee jaar niet plaatsvinden door de coronapandemie. Dit jaar werd het door de coronamaatregelen verplaatst van begin maart naar 20, 21 en 22 maart. Het carnavalsfeest begint dus vandaag en duurt in principe drie dagen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Drama in het Waalse Strépy-Bracquegnies bij La Louvière, waar een wagen inreed op tientallen carnavalisten. © Facebook