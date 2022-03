Wagen rijdt in op carnavalisten in La Louvière: “minstens 5 doden en verschillende gewonden”

Drama in La Louvière. Een bestuurder is er vanochtend vroeg ingereden op tientallen carnavalisten. Dat meldt RTL Info. De nieuwszender spreekt van minstens vijf doden.

Volgens Fabrice Collignon, presentator bij Bel RTL, werden er van huis tot huis carnavalisten opgehaald. “We waren met zo’n 150", vertelt hij aan RTL Info. “We hoorden een enorm lawaai en een auto reed letterlijk in op de groep mensen. Het was een scène waarvan ik nooit gedacht had dat ik ze zou zien. De auto versnelde en tegen de tijd dat we beseften dat er iets aan de hand was, lag iedereen op de grond. Mensen schreeuwden.”