Wachttijden tot 9 jaar voor adoptie: Vlaamse ombudsdienst komt met vernietigend rapport

"Ik weet nog dat ze bij onze eerste infosessie zeiden: 'Je mag toch rekenen op een adoptieprocedure van minstens een jaar of vijf'", zegt Jeroen*. Samen met zijn man meldde hij zich in 2012 aan voor een binnenlandse adoptie. "Maar ondertussen wachten we nog steeds op ons kindje. We komen nu eigenlijk op het moment dat we denken: het hoeft voor ons niet meer."