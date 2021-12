Wachttijd voor hulp in centra voor geestelijke gezondheidszorg opgelopen tot vier maanden

In 14 van de 20 centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) zijn de wachttijden nog verder opgelopen. In 5 centra gaat het zelfs over een maand extra wachttijd. Gemiddeld bedraagt de wachttijd voor een intakegesprek nu tussen de 2 en 3 maanden. Voor het effectieve begin van een therapeutische begeleiding moet het merendeel van de mensen met een hulpvraag zowat 4 en een halve maand wachten. In een derde van de CGG's zelfs meer dan een half jaar.

"Het welzijn van de bevolking, dat een enorme knap krijgt door de aanslepende coronacrisis, zou prioriteit nummer één moeten zijn voor de Vlaamse regering", zegt Vaneeckhout. "Toch zien we dat hier geen structurele extra inspanningen voor worden geleverd. Nochtans zal de impact nog toenemen en weten we dat het slechts het topje van de ijsberg is. Veel mensen zoeken of vinden nog steeds geen hulp. Voor 35 procent van de 18- tot 25-jarigen die zich slecht in hun vel voelen, bleek eerder dat de drempel naar de hulpverlening te hoog is."