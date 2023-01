Waarom zijn er steeds meer 65-plussers die scheiden? Dit is waar je volgens experts op moet letten

Na familiedra­ma: criminali­teit onder bejaarden neemt toe. “Jachtge­weer is meest gebruikte wapen bij moord onder ouderen”

Een 84-jarige man schoot zondag in Roeselare zijn 75-jarige vrouw dood. Begin mei vorig jaar werd in Waregem een 92-jarige opgepakt als verdachte van de moord op zijn 87-jarige vrouw, nadat een week eerder in Keerbergen exact hetzelfde gebeurde: daar was de verdachte 70 en het slachtoffer 73. “Criminaliteit onder bejaarden is toegenomen”, aldus geriater De Cock (74).

