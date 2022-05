Waarom zelfs de gewoonste supermarkt intussen een eigen sushibar heeft: “Perceptie van versheid verkoopt beter”

Wielsbeke/Harelbeke/Deerlijk REPORTAGE. Tapenade van krekel of sprinkhaan uit het vuistje? Wij gingen proeven en het smaakt verrassend lekker

Je kunt ze in soep doen als croutons, in slaatjes verwerken alsof het nootjes zijn of ze bakken en opeten als borrelhapjes voor de tv. Als het aan Lies Hackelbracht uit Harelbeke en Maarten Debie uit Wielsbeke ligt, eten we over een paar jaar allemaal insecten. “Veel gezonder en nog lekker ook”, zeggen ze. We zetten onze huivering opzij en gingen het voor u proeven.

