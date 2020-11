Waarom zat het bloed van slachtoffer Jules en het DNA van verdachte Alinda op dezelfde jeansbroek? “Er gebeuren vreemde dingen in die familie”

“We gaan niet te veel rond de hete brij heen draaien. Was u aanwezig in de woning van de slachtoffers, de avond van 9 december 1991?”, wilde voorzitter Hartoch weten, eens Alinda Van der Cruysen de klassieke vragen over haar niet al te bijster gelukkige leven beantwoord had. De repliek van beschuldigde was klaar en duidelijk. Nee, ze was er die avond niet geweest. Op de vraag waar ze dan wel was, luidde het: “Thuis. Naar video’s gekeken. En er was een stroompanne.” De voorzitter merkte op dat die twee moeilijk te verenigen zijn. Waarop een lange uitleg kwam. Over een verlengsnoer en een driewegstekker — “kattenkop” zei ze in Algemeen Beschaafd Antwerps — en stroom die nog wel werkte op een andere verdieping. Enfin, als het erop aan kwam, werkten de ijskast, de tv en “de moviebox”. Dat was het belangrijkste. “Dit staat nergens in het dossier. Dat heb je nooit eerder verteld”, wierp voorzitter Hartoch op. “Toch is het zo. De agenten hebben het niet genoteerd.”