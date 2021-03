Waarom willen supermarktketens zo graag milieuvriendelijk zijn? Retailprofessor legt uit

Coronabe­smet­tin­gen lopen morgen op tot hoogste dagcijfer van dit jaar, blijkt uit voorlopige data

19:07 Uit de voorlopige coronacijfers die morgen op het dashboard van Sciensano zullen verschijnen, blijk dat afgelopen maandag het hoogste aantal besmettingen sinds midden december werden vastgesteld. Of het om een eenmalige uitschieter gaat, is moeilijk te zeggen. Biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) noemt het cijfer een wake-upcall en pleit voor waakzaamheid, gezien het hoge plateau waar we op zitten.