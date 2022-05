Waarom wil schooldirecteur Paul Lauwers godsdienst en zedenleer niet meer geven? “Religie is een privézaak en hoort niet thuis op school”

Parket van Aarlen opent onderzoek na klachten over ‘spiking’ met injectie­naald

Het parket van Aarlen, in de Waalse provincie Luxemburg, heeft een gerechtelijk onderzoek geopend nadat verschillende jonge vrouwen hebben gemeld dat ze verdovende middelen toegediend kregen tijdens een fuif die zaterdagavond in Dampicourt, in de gemeente Rouvroy, plaatsvond. In totaal werden zeven klachten ingediend, zo meldt persmagistraat Anne-Sophie Guilmot. Vier van de slachtoffers zijn nog minderjarig.

