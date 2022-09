Waarom West-Vlaamse burgers Ventilus-lijn eisen die 4,8 miljard euro méér kost: “Hoogspanning boven woningen màg in buitenland zelfs niet meer”

Ryanair dreigt ermee Zaventem te verlaten

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair is van plan om in de loop van de komende twee weken de sluiting aan te kondigen van een aantal basissen in Europa. Daarbij komt ook Brussels Airport in het vizier, zo heeft CEO Michael O’Leary vanuit Dublin vrijdag gezegd aan enkele Franstalige media. In Charleroi zouden de activiteiten afgebouwd kunnen worden.

