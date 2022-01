Waarom werd Dave De Kock na zijn vrijlating niet meer opgevolgd? Minister Van Quickenborne: “Dat juridisch instrument bestond toen nog niet voor deze feiten”

Nucleaire waakhond FANC: “Verlenging levensduur twee jongste kerncentra­les is mogelijk”

Volgens het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is het alvast op het vlak van veiligheid mogelijk om de levensduur van de twee jongste kerncentrales in ons land te verlengen. Dat staat in de analyse waar de federale regering net voor kerst om had gevraagd. De regering moet dan wel nog in de eerstvolgende maanden een definitieve beslissing nemen en de installaties moeten een update krijgen, klinkt het.

17 januari