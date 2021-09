Waarom vinden mannen het stoer om dialect te spreken? En welke woorden koesteren we het meest? Dankzij de grote dialecttest kennen we het antwoord

Onze mening over dialectsprekers kan bijzonder hard zijn: ze zijn ruw, onbeschaafd en lomp. En toch vinden we het charmant als we iemand ‘blaffeture’, ‘carnassière’ of ‘oekedoeletje’ horen zeggen. Vier wetenschappers vonden de materie zo intrigerend dat ze een lijvig boek schreven over het dialect in Vlaanderen. Daarnaast ondervroegen de onderzoekers 12.242 Vlamingen over hun kennis van het dialect. Deelnemen aan de enquête was volledig vrijwillig en werd dus wellicht vooral ingevuld door dialect-liefhebbers, maar toch leverde het onderzoek enkele opvallende en leuke resultaten op.