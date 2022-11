Waarom valt concurrentiewaakhond binnen bij DPG Media? Drie vragen over ophefmakend onderzoek naar krantensubsidies

Ham Slager (66) die ex-schoonzoon (40) doodsteekt, mag cel verlaten met enkelband

De 66-jarige B.B. uit Ham die zijn ex-schoonzoon doodstak, krijgt een enkelband. Dat besliste de Kamer van inbeschuldigingstelling maandag in Antwerpen. Het parket wilde eerder de man langer in de cel, maar daar wordt nu anders over beslist. Speurders onderzoeken nu de pistes van voorbedachtheid én zelfverdediging. “Onze cliënt blijft goed meewerken", zeggen advocaten Jurgen Millen en Joke Feytons.

28 november