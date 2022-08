Waarom u uw koffie best met twee lepels roert

Voor u zich afvraagt waar wetenschappers zich in godsnaam mee bezig houden tegenwoordig: de studie had wel degelijk een nuttig oogmerk. Volgens de natuurkundigen is “het mengen van twee vloeistoffen een alledaagse procedure in veel industriële en natuurlijke contexten, en vertaalt mengefficiëntie zich in aanzienlijke economische besparingen.” Daar voegen ze nog aan toe dat efficiënter mengen kan worden bereikt door ‘onorthodoxe’ roerprotocollen.